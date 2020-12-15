В Тюмени сокращают госпитали для больных коронавирусом

Госпиталь в Сорокинском районе Тюменской области закрыли за ненадобностью Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В селе Большое Сорокино (Тюменская область) закрыли моноинфекционный госпиталь. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Ранее жители села были недовольны тем, что у них отняли единственную больницу.

«В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в регионе перепрофилированные учреждения начинают возвращаться к прежнему режиму работы. В селе Большое Сорокино койки моноинфекционного госпиталя перепрофилировали под общетерапевтические», — сообщает оперштаб по Тюменской области. После дезинфекции учреждение снова начнет принимать пациентов с иными проблемами, нежели коронавирус.

За время работы в госпитале лечение прошли 110 человек. Открыли его 10 ноября. Как ранее писало URA.RU, под него отдали единственную в селе больницу. Из-за этого жителям для получения помощи приходилось ездить на десятки километров — либо в Ишим, либо в Викулово.

Как стало известно URA.RU, изменения в Сорокинском районе — не единственные. Койки сокращают и в других моногоспиталях. «На сегодня уменьшено количество задействованных коек в „Градостроителе“ — на 80 штук, в филиале Инфекционной больницы (улица Новая, 2) — на 50 коек. В „Энергетике“ сокращено до 110 коек», — сообщили агентству в оперштабе.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области резко выросла статистика по коронавирусу. Рост отмечен как по заболевшим, так и по летальным исходам.