Слава Марлоу показал снимки с фотосессии для рекламы банка Фото: Instagram Славы Марлоу

Битмэйкер и певец Слава Марлоу (Артем Готлиб) показал фотографии, которые будут использоваться для рекламы одного из российских банков. На одном из фото артист стоит без нижнего белья. Фотографии саундпродюсер опубликовал в Instagram.

«У меня были первые в жизни большие и серьезные съемки!!! Представьте это лицо на большом рекламном баннере. Сочувствую вашим глазам», — написал Марлоу в посте под фото. На первом фото артист стоит в шляпе и костюме, прикрывающим половину тела. При этом видно, что на битмейкере нет трусов.

На остальных фотографиях Марлоу предстает в других образах. На одном из кадров он, надев очки, держит в зубах красную розу. Также в публикации есть фото, где голова Славы Марлоу прикреплена к телу накаченного бодибилдера.

Ранее Слава Марлоу рассказал, что для создания хита не обязательно иметь дорогое оборудование. По словам артиста, самое важное — это уверенность в себе и готовность действовать.