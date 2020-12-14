Слава Марлоу раскрыл, как создать хит

Для создания хита необязательно наличие качественного оборудования, хорошую песню можно записать и с помощью дешевого компьютера и микрофона. Гораздо важнее — не стесняться действовать. Об этом заявил российский музыкальный продюсер и певец Слава Марлоу в выпуске «Правда или действие» на Youtube.
«Даже если микрофон супер-плохой, можно все равно сделать интересный звук», — заявил Марлоу. По мнению артиста, вероятность того, что хороший трек можно записать и на дешевой аппаратуре, составляет 200%.
Также продюсер посоветовал начинающим исполнителям не искать себе кумира и не стесняться своего голоса. «Мы слышим свой голос абсолютно по-другому, нежели в записи. Когда начинаешь с записи треков, не стоит стесняться — необычный тембр может дать необычность музыке. К тому же сейчас популярностью пользуется baby-voice — когда голос высокий», — рассказал Марлоу.
Ранее Слава Марлоу выпустил на своем youtube-канале клип на песню «Снова я напиваюсь». Этот трек стал самым популярным в российском Spotify в 2020 году. Также песня попала на первое место в чарте «Яндекс.Музыки» и Apple Music в России.
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