Обстоятельствами внезапной смерти депутата в ЯНАО занялся СКР

На место обнаружения тела депутата выезжала следственная оперативная группа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Точные причины и обстоятельства смерти депутата думы Надыма и Надымского района (ЯНАО) Александра Рябцева будут установлены по результатам доследственной проверки. Как рассказали корреспонденту URA.RU в окружном следственном управлении СКР, тело депутата было обнаружено в гараже.

«Тело обнаружено вчера в гараже. На место выезжала следственно-оперативная группа, был проведен необходимый комплекс неотложных следственных мероприятий, в настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливающая все обстоятельства и причины смерти», — сообщили представители ведомства. Процессуальное решение будет принято после окончания проверки.

Ранее о смерти депутата сообщила пресс-служба администрации Надымского района. По информации источников агентства, на здоровье в последние дни 50-летний политик и общественник не жаловался, еще в минувшие выходные он был на выездных мероприятиях и в его поведении ничего необычного.

Инсайдеры в Надымском районе говорят, что среди отрабатываемых следствием версий не исключается самоубийство. Однако по официальным каналам данную информацию пока подтвердить не удалось.