Куйвашева просят о выходном 31 декабря после слов Путина

31 декабря может сделать выходным днем губернатор Свердловской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева просят изменить решение по поводу 31 декабря. Президент России Владимир Путин предложил главам регионов сделать этот день выходным. Однако ранее глава региона объявил, что 31 декабря будет рабочим днем.

«Профсоюзы и я лично на ура восприняли заявление президента, потому что такой запрос от людей исходил давно», — сказал глава Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских. Он уточнил, что дополнительный выходной можно сделать за счет увеличения количества рабочих дней в году либо переноса рабочего дня на одну из суббот. Депутат уточнил, что принять закон о дополнительном выходном теоретически могла бы Госдума, но она не успеет подготовить и рассмотреть законопроект в оставшиеся дни.

Андрей Ветлужских отметил, что губернатор может сделать 31 декабря выходным днем только для региональных госслужащих. Остальным работодателям Евгений Куйвашев может в свою очередь порекомендовать последовать своему примеру. «Я призываю директоров предприятий Свердловской области услышать президента и объявить 31 декабря дополнительный оплачиваемый выходной день для своих работников», — прокомментировал Андрей Ветлужских. В департаменте информационной политики правительства Свердловской области сообщили, что пока нет информации о том, будет ли изменено решение.

Президенту России Владимиру Путину предложили сделать 31 декабря всероссийским выходным. Глава государство поддержал такую инициативу. Предложение поступило от главы фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова. Ранее власти 40 регионов объявили 31 декабря выходным днем.