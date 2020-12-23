Чубайс ответил на обвинения Ходорковского во взятке

Анатолий Чубайс предложил Михаилу Ходорковскому принести извинения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс ответил бизнесмену Михаилу Ходорковскому, обвинившему его во взятке в три миллиона долларов в 1990-е годы. Свое мнение о ситуации он изложил в Facebook.

До этого Ходорковский заявил, что в 1996 году Чубайс запросил у предпринимателей взятку за организацию встречи с экс-президентом РФ Борисом Ельциным. В интервью журналисту Дмитрию Гордону Ходорковский заявил, встреча требовалась для того, чтобы убедить Ельцина не переносить выборы и не запрещать КПРФ. Бизнесмен уверил, что Чубайсу пришлось заплатить от двух до трех миллионов долларов.

«Вы лжете. Борис Николаевич в марте 1996 года под влиянием силовиков принял решение и начал его реализовывать. Это решение было им же и отменено. Решение о вводе силовиков в Госдуму и ее блокировке было принято вечером 16 марта и начало реализовываться рано утром 17 марта. [Встреча с бизнесменами] состоялась 19 марта, через два дня после отмены решения о блокировке Госдумы», — написал Чубайс.

На встрече с бизнесменами Ельцин не мог обсуждать перенос выборов и запрет КПРФ, отметил Чубайс. По словам спецпредставителя президента, разговор шел о предстоящей предвыборной кампании Ельцина и ее поддержке. «Бизнес предложил поддержку, но прямо сказал о том, что вся предвыборная кампания провалена и ее надо делать заново. Я потребовал от бизнеса включить в бюджет кампании три миллиона долларов на финансирование созданного мной ее штаба. Бизнес согласился, на эти цели средства и были потрачены», — заключил Чубайс, предложив Ходорковскому принести извинения.