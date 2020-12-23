Друг Высокинского присмотрит за новым мэром Екатеринбурга

Опыт Александра Ковальчика может быть использован Орловым и в более длительной перспективе, считают источники Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший первый вице-мэр Екатеринбурга, руководитель аппарата администрации Александр Ковальчик не покинет «серый дом» в ближайшее время, сообщил источник URA.RU во властных структурах. По данным агентства, чиновнику, два года курировавшему городское хозяйство, отведена важная миссия — помочь врио мэра Алексею Орлову погрузиться в управление мегаполисом.

«Должна быть преемственность. Это ведь большой город, а не игрушка. Поэтому Александр Анатольевич первое время будет помогать Алексею Валерьевичу войти в курс дела. И только потом будут приниматься решения, как двигаться дальше», — объяснил логику аппаратного хода инсайдер. Другой источник URA.RU допустил, что Ковальчик в итоге останется в команде Орлова на более длительный период, но уже в ином статусе.

21 декабря было объявлено, что Александр Ковальчик, который занимал пост первого вице-мэра Екатеринбурга с января 2019 года, уступает свое место экс-первому замгубернатора Алексею Орлову и переходит на должность руководителя аппарата мэрии. На следующий день гордума приняла отставку мэра Александра Высокинского, и Орлов приступил к исполнению обязанностей градоначальника с приставкой «и. о.» — до завершения конкурса на место нового главы.

Инсайдеры предполагали, что Ковальчик может покинуть горадминистрацию в одно время с другими соратниками Высокинского — вице-мэром по финансам Мариной Андрусь и замглавы по строительству Алексеем Бирюлиным, — отставки которых ожидают до конца года. Впрочем, управленцы, по данным агентства, еще не написали заявления об уходе.