Кто войдет в команду нового мэра Екатеринбурга

В администрации Екатеринбурга грядут серьезные изменения Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Приход в мэрию Екатеринбурга бывшего первого заместителя губернатора Алексея Орлова запустил череду перестановок в мэрии. Как сообщил URA.RU источник в органах муниципальной власти, после отставки мэра Александра Высокинского вслед за ним ратушу готовится покинуть еще целый ряд статусных чиновников. Зато могут вернуться те, кто работал там в старой управленческой команде.

«После назначения мэром Алексея Орлова, его первым замом вероятнее всего станет Игорь Сутягин, который в настоящее время заведует городским имуществом. Впрочем, в резиденции губернатора обсуждается вопрос о назначении на эту должность [главы Ленинского района] Дмитрия Ноженко — он на хорошем счету», — рассказал собеседник агентства.

Вадим Дударенко работал в мэрии в команде Якоба-Тунгусова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По его словам, если Игорь Сутягин оставит должность вице-мэра по имуществу, то на нее могут назначить Вадима Дударенко, который уже работал на этом посту в команде мэра Александра Якоба и его заместителя — «теневого хозяина Екатеринбурга» — Владимира Тунгусова. Дударенко стал одним из первых ее представителей, от которых избавился Высокинский, придя в мэрию в 2018 году. Старожилы «серого дома» припоминают, что в 2013 году Дударенко вместе со своим патроном Владимиром Тунгусовым попали в поле зрение силовиков: в их домах прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с приватизацией городского имущества. Однако дело так и осталось бесфигурантным. Вадим Дударенко опроверг информацию о том, что с ним велись переговоры о возвращении в городскую администрацию. «Информация не соответствует действительности. Слухи не комментирую», — заявил он.

Инсайдеры утверждают, что в мэрии может появиться и совершенно новое лицо: директор по общим вопросам УГМК Владимир Белоглазов, с которым у Алексея Орлова сложились деловые и даже дружеские отношения. Якобы топ-менеджер ведет переговоры об этом с окружением свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Впрочем, сам он это отрицает. «Не верьте слухам и не звоните мне по такой ерунде», — заявил Владимир Белоглазов в беседе с URA.RU.

Что касается отставок, то их прочат целому ряду руководителей мэрии. Так, по данным источников, вслед за Высокинским уйдет его «правая рука» с начала 2000-х — зам по финансовым вопросам Марина Андрусь. Правда, перед увольнением ей предстоит провести выплаты по всем муниципальным контрактам и полностью завершить бюджетный год. Инсайдеры отмечают, что Андрусь явно тяготила статусная должность, что привело к целому ряду конфликтов — например, с областным минфином в ходе согласительных комиссий по проекту областного бюджета на 2021 год.

Неизменными останутся только таблички на входе в ратушу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Не сохранят свои посты и руководители строительного блока — вице-мэр Алексей Бирюлин и начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Алексей Храмов. Увольнение Бирюлина — одно из главных требований застройщиков Екатеринбурга, с которыми у команды Высокинского с самого начала не сложился диалог. Поводом для конфликта, в частности, стала негибкая позиция вице-мэра по строительству в вопросах точечной застройки, а также попытка нагрузить строительные фирмы возведением социальных объектов. Храмову вменяют в вину попытки административного регулирования архитектурного облика екатеринбургских новостроек.

«Идеологический» вице-мэр Екатерина Куземка, внесшая свою лепту в конфликты между мэрией и думой, Высокинским и резиденцией губернатора, муниципалитетом и целым рядом городских сообществ, также не задержится стенах «серого дома». Поговаривают, что ее пригласили работать на губернатора Оренбургской области, бывшего свердловского премьера Дениса Паслера.

Собеседники URA.RU в мэрии полагают, что заместитель главы города по ЖКХ Владимир Гейко сохранит свой пост, поскольку ценится как профессионал. Назначенный на должность при Александре Якобе, он благополучно пережил и приход команды Высокинского, которому мог перечить на грани с грубостью. Сохранение прочат и новоиспеченному вице-мэру по социальным вопросам Екатерине Сибирцевой. «Вице-мэра по благоустройству Алексея Бубнова и вице-мэра по торговле Владимира Боликова оставят работать до первого серьезного нарушения», — говорит собеседник URA.RU в мэрии.

Александр Высокинский, представляя Алексея Орлова, анонсировал череду кадровых изменений Федор Серков, екатеринбург.рф

В администрации Екатеринбурга отказались говорить об изменениях структуры. «Все коллеги работают на своих местах. Официальную информацию о кадровых перестановках можно почерпнуть на портале городской администрации. События в режиме „если“ мы не комментируем», — ответил на вопрос о предстоящих изменениях пресс-секретарь мэра Анатолий Карманов.

Между тем, сам Александр Высокинский, представляя коллективу назначенного на пост Алексея Орлова, обмолвился о том, что это не последнее новшество в «сером доме». «Мы входим в период кадровых изменений. Прошу, чтобы это не влияло на стабильность работы городского хозяйства», — сказал мэр Екатеринбурга.

Губернатор Евгений Куйвашев согласовал назначение Высокинского своим первым замом. Ожидается, что 22 декабря отставку мэра примет Екатеринбургская дума.