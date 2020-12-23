В России резко подорожали важные продукты

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Гипермаркет
Цены на овощи выросли в среднем на 2,9% Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

За последнюю неделю в России значительно подорожали многие продовольственные товары. Среди них яйца, овощи, рыба и мясо.

«За период с 15 по 21 декабря 2020 г. в наибольшей степени подорожали яйца куриные — на 3,2%. Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 2,9%. Среди остальных продуктов питания выросли цены: на рыбу мороженую — на 0,8%, мясо кур — на 0,7%, маргарин — на 0,6%, колбасу полукопченую — на 0,5%», — сообщается в данных Росстата. В ведомстве отметили, что огурцы подорожали на 10%, а помидоры — на 6,4%.

При этом цены на сахар и масло в России понизились. Сахар стал дешевле в среднем на 3,2% по стране, а подсолнечное масло — на 1%.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции выразил беспокойство значительным ростом цен на продовольственные товары, пишет «Царьград». После этого премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение подготовить предложения по сдерживанию цен на продукты. Генпрокуратура после этого занялась проверкой роста цен на основные продукты, передает «РАПСИ».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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