23 декабря 2020

Российский милиардер умер во время отпуска на Занзибаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощальная церемония с Владимиром Аликиным. Пермь, венки, смерть, похороны
Информацию о смерти бизнесмена подвтердили российские предприниматели Александр Соркин и Михаил Фридман Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Миллиардер Игорь Сосин скончался в одном из отелей Занзибара, где отдыхал вместе с 18-летней дочерью Таисией и знакомой. Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца во сне.

«По предварительным данным, он скончался из-за остановки сердца во сне», — передает Telegram-канал BAZA. В последние месяцы бизнесмен находился в состоянии развода с супругой Инной и тяжело переживал этот процесс. Тем не менее, после известия о смерти бывшего мужа она вылетела в Москву с Багамских островов, где отдыхала с другом. Информацию о смерти Сосина подтвердили российские предприниматели Александр Соркин и Михаил Фридман. Сейчас они помогают семье бизнесмена доставить его тело в Россию и организовать похороны.

В марте Игорь Сосин переболел коронавирусом, у него была также диагностирована двусторонняя пневмония. Миллиардера лечили в больнице в Коммунарке. Игорь Сосин является бывшим владельцем сетей OBI и «Старик Хоттабыч». В июле 2016 года он продал свою долю в OBI, по оценкам аналитиков, примерно за 10 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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