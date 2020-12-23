Российский милиардер умер во время отпуска на Занзибаре

Миллиардер Игорь Сосин скончался в одном из отелей Занзибара, где отдыхал вместе с 18-летней дочерью Таисией и знакомой. Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца во сне.
«По предварительным данным, он скончался из-за остановки сердца во сне», — передает Telegram-канал BAZA. В последние месяцы бизнесмен находился в состоянии развода с супругой Инной и тяжело переживал этот процесс. Тем не менее, после известия о смерти бывшего мужа она вылетела в Москву с Багамских островов, где отдыхала с другом. Информацию о смерти Сосина подтвердили российские предприниматели Александр Соркин и Михаил Фридман. Сейчас они помогают семье бизнесмена доставить его тело в Россию и организовать похороны.
В марте Игорь Сосин переболел коронавирусом, у него была также диагностирована двусторонняя пневмония. Миллиардера лечили в больнице в Коммунарке. Игорь Сосин является бывшим владельцем сетей OBI и «Старик Хоттабыч». В июле 2016 года он продал свою долю в OBI, по оценкам аналитиков, примерно за 10 млрд рублей.
Подписывайтесь на URA.RU в