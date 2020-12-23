23 декабря 2020

Ургант придумал, как вернуть интерес россиян к «голубым огонькам»

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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, ургант иван, игнатова джулия
Ургант предложил проводить огоньки в прямом эфире Фото: Анна Майорова © URA.RU

Современному телевидению не хватает «прорывов». Например, «голубые огоньки» могут проходить в прямом эфире. С таким предложением выступил телеведущий Иван Ургант.

«Мне хочется, чтобы все поменялось как можно быстрее […] Может быть, все в прямом эфире должно происходить? Но тогда не будет радостных лиц артистов, они будут смеяться и улыбаться неискренне, не то что сейчас», — сказал ведущий с иронией в интервью «Телепрограмма.pro».

Ургант напомнил, что «прорывы» все-таки случались на российском телевидении. В качестве примера он привел передачу «Старые песни о главном», которая выходит с 1995 года и в свое время была, по мнению ведущего, очень неожиданным и интересным ходом. Он отметил, что именно таких ходов не хватает и сейчас.

Ранее певец Валерий Меладзе призвал эстрадных исполнителей бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах, чтобы привлечь внимание граждан к потерявшим работу из-за пандемии музыкантам. Его возмущение поддержали некоторые российские артисты, но бойкот посчитали радикальной мерой, пишет телеканал 360. В ответ на заявления знаменитостей композитор Виктор Дробыш предложил позвать на традиционные новогодние «голубые огоньки» молодежных исполнителей. В качестве примера, он назвал Моргенштерна или группу Little Big.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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