Ургант придумал, как вернуть интерес россиян к «голубым огонькам»

Современному телевидению не хватает «прорывов». Например, «голубые огоньки» могут проходить в прямом эфире. С таким предложением выступил телеведущий Иван Ургант.
«Мне хочется, чтобы все поменялось как можно быстрее […] Может быть, все в прямом эфире должно происходить? Но тогда не будет радостных лиц артистов, они будут смеяться и улыбаться неискренне, не то что сейчас», — сказал ведущий с иронией в интервью «Телепрограмма.pro».
Ургант напомнил, что «прорывы» все-таки случались на российском телевидении. В качестве примера он привел передачу «Старые песни о главном», которая выходит с 1995 года и в свое время была, по мнению ведущего, очень неожиданным и интересным ходом. Он отметил, что именно таких ходов не хватает и сейчас.
Ранее певец Валерий Меладзе призвал эстрадных исполнителей бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах, чтобы привлечь внимание граждан к потерявшим работу из-за пандемии музыкантам. Его возмущение поддержали некоторые российские артисты, но бойкот посчитали радикальной мерой, пишет телеканал 360. В ответ на заявления знаменитостей композитор Виктор Дробыш предложил позвать на традиционные новогодние «голубые огоньки» молодежных исполнителей. В качестве примера, он назвал Моргенштерна или группу Little Big.
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