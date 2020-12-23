23 декабря 2020

Врач увидел хороший признак в новой мутации коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лаборатория диагностики инфекционных заболеваний. Челябинск, заражение, лаборатория, пробирки, препараты, спецодежда, эпидемия, инфекция, защитная одежда, врач, медики, коронавирус, covid, ковид
Когда-то коронавирус превратится в легкую простуду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Мутация коронавируса означает, что он вскоре ослабеет и станет менее опасным. Об этом заявил председатель Национального общества промышленной медицины Алексей Яковлев.

«Само по себе появление новых штаммов нового коронавируса не должно никого пугать. Вирусы — самые быстро мутирующие создания на планете […] Подобно всем респираторным вирусам, SARS-CoV-2 стремится снизить свою летальность. Парадокс, но факт: чем заразней штамм, тем менее он опасен, и наоборот. Посему не надо пугаться новостей о большей заразности новых штаммов», — заявил Яковлев в интервью «МК».

По его словам, когда-нибудь коронавирус будет для человечества как легкая простуда. Кроме этого, Яковлев заявил, что специалисты с легкостью изменят вакцину под новый штамм вируса. «Они мгновенно расшифруют изменившийся ген или его часть и тут же „докрутят“ новую вакцину, элементарно вставив в ДНК прививочного аденовируса ген последней версии коронавируса. Вопрос будет решён ещё до того, как эффективность вакцины упадёт хотя бы на 1%. Главное — иметь платформу для конструирования вакцины, а она у нас есть и не одна», — добавил врач.

Ранее в Великобритании нашли новый штамм коронавируса, который также обнаружили затем в Дании, Нидерландах и Австралии, пишет телеканал 360. Однако различные мутации являются несущественным фактором для лечения пациентов, уточняет агентство Nation News. В России на данный момент выявлено 1424 мутаций нового вируса. При этом британского штамма у нас не обнаружено, сообщает «Царьград».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...