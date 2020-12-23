Врач увидел хороший признак в новой мутации коронавируса

Мутация коронавируса означает, что он вскоре ослабеет и станет менее опасным. Об этом заявил председатель Национального общества промышленной медицины Алексей Яковлев.
«Само по себе появление новых штаммов нового коронавируса не должно никого пугать. Вирусы — самые быстро мутирующие создания на планете […] Подобно всем респираторным вирусам, SARS-CoV-2 стремится снизить свою летальность. Парадокс, но факт: чем заразней штамм, тем менее он опасен, и наоборот. Посему не надо пугаться новостей о большей заразности новых штаммов», — заявил Яковлев в интервью «МК».
По его словам, когда-нибудь коронавирус будет для человечества как легкая простуда. Кроме этого, Яковлев заявил, что специалисты с легкостью изменят вакцину под новый штамм вируса. «Они мгновенно расшифруют изменившийся ген или его часть и тут же „докрутят“ новую вакцину, элементарно вставив в ДНК прививочного аденовируса ген последней версии коронавируса. Вопрос будет решён ещё до того, как эффективность вакцины упадёт хотя бы на 1%. Главное — иметь платформу для конструирования вакцины, а она у нас есть и не одна», — добавил врач.
Ранее в Великобритании нашли новый штамм коронавируса, который также обнаружили затем в Дании, Нидерландах и Австралии, пишет телеканал 360. Однако различные мутации являются несущественным фактором для лечения пациентов, уточняет агентство Nation News. В России на данный момент выявлено 1424 мутаций нового вируса. При этом британского штамма у нас не обнаружено, сообщает «
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