В Saxo Bank спрогнозировали резкое падение цен на нефть

Стоимость нефти Brent может резко упасть на фоне новостей о новом штамме коронавируса, который может привести новым ограничениям. Об этом заявил глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен.
«Есть риск того, что Brent откатится на 10%, до 46 $ за баррель, прежде чем найдет поддержку», — цитирует эксперта ТАСС. При этом в более долгосрочном периоде новости о начале массовой вакцинации поддержат рынок, после падения цены на нефть продолжат расти.
В начале декабря в Великобритании нашли новый штамм коронавируса, который также обнаружили затем в Дании, Нидерландах и Австралии, пишет телеканал 360. В России на данный момент выявлено 1424 новых мутации вируса. При этом британского штамма у нас не обнаружено.
Весной 2020 года разразился коллапс с отрицательными ценами на нефть. 20 апреля впервые в истории стоимость нефти WTI упала до одного цента. В мае стало известно о многомиллиардных потерях «Роснефти» из-за коронакризиса.
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