23 декабря 2020

В Saxo Bank спрогнозировали резкое падение цен на нефть

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Клипарт. Сургут, нефть, табличка
Цена на нефть Brent рухнет на 10% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Стоимость нефти Brent может резко упасть на фоне новостей о новом штамме коронавируса, который может привести новым ограничениям. Об этом заявил глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен.

«Есть риск того, что Brent откатится на 10%, до 46 $ за баррель, прежде чем найдет поддержку», — цитирует эксперта ТАСС. При этом в более долгосрочном периоде новости о начале массовой вакцинации поддержат рынок, после падения цены на нефть продолжат расти.

В начале декабря в Великобритании нашли новый штамм коронавируса, который также обнаружили затем в Дании, Нидерландах и Австралии, пишет телеканал 360. В России на данный момент выявлено 1424 новых мутации вируса. При этом британского штамма у нас не обнаружено.

Весной 2020 года разразился коллапс с отрицательными ценами на нефть. 20 апреля впервые в истории стоимость нефти WTI упала до одного цента. В мае стало известно о многомиллиардных потерях «Роснефти» из-за коронакризиса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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