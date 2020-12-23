Доктор Мясников перечислил главные ошибки в лечении коронавируса

По словам доктора, ошибок, действительно, море, и они не только от незнания Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Прием антибиотиков является главной ошибкой в лечении коронавирусной инфекции. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, ошибок, действительно, море, и они не только от незнания. Так, важно принимать только те препараты, которые назначает врач после проведённого обследования. Мясников сообщил, что коронавирус вызывает несколько болезней — по сути коронавирусное ОРЗ и коронавирусная пневмония. Их лечат разными препаратами, и неправильное лечение может усугубить течение болезни.

Еще одна оплошность, которую допускают россияне при лечении COVID, — это употребление противовирусных и иммуномоделирующих препаратов. Телеведущий отметил, что большинство из них «таблетки-пустышки». «Все те противовирусные и иммуномоделирующие вещества, вернее вещества, которым приписывали эти действия вначале, оказались пустышкой», — передает слова Мясникова « Царьград ». По словам медика, сейчас вся надежда только на вакцинацию. Также есть рекомендации по приёму витамина D, но не потому, что он помогает от COVID-19, а потому, что его недостаток приводит к более тяжёлому течению болезни.

Ранее доктор Мясников рассказывал о дешевом и эффективном способе поднять иммунитет. По его словам, употребление напитков с кислыми ягодами, воды с лимоном и красного перца являются наиболее доступными и действенными способами.