Автоэксперты назвали машины с самыми надежными двигателями

Американские эксперты проанализировали работу более 15,5 миллионов машин, чтобы понять, у каких марок двигатели ломаются чаще. Результаты исследования они опубликовали на сайте CarMD.
«За последний год Mitsubishi заняла 1 место, поскольку у бренда меньше всего горит индикатор проверки двигателя. За Mitsubishi следуют Mercedes и Volkswagen», — сообщает CarMD. Данные были взяты с авто, произведенных с 1996 года по 2020.
В пятерку лучших также попали Buik и Ford. Чуть ниже в рейтинге самых надежных оказались Mazda, BMW и GMC. У этих машин реже всего загорались индикаторы, свидетельствующие о неисправности двигателей.
Однако среди моделей, у которых индикатор проверки двигателя загорится с наименьшей вероятностью, оказалась Toyota Tacoma 2018 года. На втором и третьем месте Honda CR-V 2015 года и Toyota Camry 2018.
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