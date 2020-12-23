Челябинский бар поспорил с мэрией из-за концерта Шаца

Роспотребнадзор возбудил административное дело после выступления Шаца Читатель URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинский бар «Brewki Bar» после сообщений СМИ могут закрыть на срок до 90 суток за несоблюдение коронавирусных запретов на концерте комика Михаила Шаца, сообщили URA.RU в региональном управлении Роспотребнадзора. В свою очередь представители бара утверждают, что никаких нарушений не было.

«В отношении юридического лица, допустившего нарушения, возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 6.3 КоАП», — пояснили в пресс-службе ведомства. Сейчас в связи с несоблюдением масочно-перчаточного режима, требований социального дистанцирования и иных ограничений в отношении «Brewki Bar» идет административное расследование. Если нарушения подтвердятся, заведению грозит закрытие на срок трех месяцев либо штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Представители бара заявили, что никаких нарушений на выступлении Шаца не было. «Пишут, мол, было по 150 человек. Жуткое вранье. Было меньше 100», — указано на официальной странице бара в о Вконтакте. — «Были все без масок!» Знатная клевета. Все гости на входе надевали маски, а если масок не было — мы всем их выдавали. Тоже вопрос закрывается. Все были в масках, а то, что люди сидели без масок за столиками, так это разрешено».

Кроме того, в баре опровергли информацию оперштаба о том, что за день до концерта был составлен протокол за курение кальяна. Ранее в Brewki Bar заявили URA.RU, что концерт комика был согласован с министерством культуры региона, однако в самом ведомстве эту информацию не подтвердили. »«Владельцы заведения и организаторы мероприятия не обращались к нам за разрешением на выступление Михаила Шаца», — заявил министр культуры Алексей Бетехтин.