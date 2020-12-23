23 декабря 2020

Источники: свердловский губернатор объявит 31 декабря выходным

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в полпредстве по параду Победы. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев изменил свое решение по поводу выходного дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев изменил свое решение по поводу 31 декабря и решил сделать этот день выходным. Об этом URA.RU сообщило сразу несколько высокопоставленных источников.

«После рекомендации президента было принято решение сделать 31 декабря в Свердловской области выходным. О том, в какой форме это будет, пока решения нет», — сообщил инсайдер. В департаменте информационной политики Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что Евгений Куйвашев объявил, что 31 декабря будет рабочим днем. Позднее президент России Владимир Путин высказался за установление нерабочего дня 31 декабря. После этого жители Свердловской области попросили губернатора также сделать этот день выходным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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