В Свердловской области назначен новый министр

Галине Кулаченко нашли замену Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исполняющим обязанности министра финансов Свердловской области назначен Александр Старков. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Ранее об этом назначении сообщали источники URA.RU.

Александр Старков назначен руководить министерством финансов Фото: пресс-служба минфина Свердловской области

«Губернатор Евгений Куйвашев назначил Александра Старкова с 24 декабря 2020 года исполняющим обязанности министра финансов Свердловской области. До этого назначения Александр Сергеевич Старков занимал должность заместителя министра финансов Свердловской области и фактически контролировал движение всех средств областного бюджета, осуществляя руководство и координацию деятельности отдела автоматизации бюджетного процесса, отдела обслуживания лицевых счетов и отдела учета бюджетных обязательств», — сообщила пресс-секретарь минимстерства Арина Батурина.

В минфине уточнили, что Старкову 44 года, он родился в Свердловске, окончил Уральский государственный экономический университет по специальности «финансы и кредит». В минфине Старков работает с марта 2011 года. До перехода на работу в минфин Александр Старков работал в комитете по экономике мэрии Екатеринбурга под началом Александра Высокинского.

URA.RU сообщало, что замгубернатора и министр финансов Галина Кулаченко покинула свой пост. Перед уходом ей была вручена награда.