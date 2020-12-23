23 декабря 2020

В Свердловской области назначен новый министр

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание в законодательном собрании. Екатеринбург, кулаченко галина
Галине Кулаченко нашли замену Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исполняющим обязанности министра финансов Свердловской области назначен Александр Старков. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Ранее об этом назначении сообщали источники URA.RU.

Александр Старков назначен руководить министерством финансов
Фото: пресс-служба минфина Свердловской области

«Губернатор Евгений Куйвашев назначил Александра Старкова с 24 декабря 2020 года исполняющим обязанности министра финансов Свердловской области. До этого назначения Александр Сергеевич Старков занимал должность заместителя министра финансов Свердловской области и фактически контролировал движение всех средств областного бюджета, осуществляя руководство и координацию деятельности отдела автоматизации бюджетного процесса, отдела обслуживания лицевых счетов и отдела учета бюджетных обязательств», — сообщила пресс-секретарь минимстерства Арина Батурина.

В минфине уточнили, что Старкову 44 года, он родился в Свердловске, окончил Уральский государственный экономический университет по специальности «финансы и кредит». В минфине Старков работает с марта 2011 года. До перехода на работу в минфин Александр Старков работал в комитете по экономике мэрии Екатеринбурга под началом Александра Высокинского.

URA.RU сообщало, что замгубернатора и министр финансов Галина Кулаченко покинула свой пост. Перед уходом ей была вручена награда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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