Появился новый претендент на должность свердловского министра

Галина Кулаченко работает последние дни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Занять пост главы свердловского минфина вместо уходящей в отставку Галины Кулаченко может ее заместитель Александр Старков. Такую версию URA.RU озвучил информированный источник, близкий к министерству.

«Основным претендентом сейчас называют Старкова», — поделился инсайдер. Получить комментарий у Александра Старкова не удалось. В приемной корреспонденту URA.RU заявили, что не могут связать с ним. «Галина Максимовна [Кулаченко] работает. Про назначения нам ничего неизвестно, назначает губернатор», — уточнила пресс-секретарь минфина Арина Батурина. Она добавила, что заявление об увольнении Галина Кулаченко написала с 23 декабря.

Ранее в качестве возможного претендента на пост главы свердловского минифина источники URA.RU называли другого зама Кулаченко Владимира Поливьянова. Также была информация, что должность может занять глава министерства экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов.

URA.RU сообщало, что замгубернатора и министр финансов Галина Кулаченко планирует покинуть свой пост до конца года. Позднее она официально объявила окружению о своей отставке. Позже ей была вручена награда.