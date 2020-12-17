Свердловский министр перед отставкой получил награду

Галина Кулаченко получила награду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко получила знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью». Документ о награждении, подписанный губернатором Евгением Куйвашевым, опубликован на официальном сайте правовой информации региона. Ожидается, что в ближайшее время Кулаченко уйдет в отставку.

«За особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области наградить знаком отличия „За заслуги перед Свердловской областью“ наградить Галину Кулаченко», — говорится в указе. Представление на награждение было подписано первым заместителем губернатора Алексеем Орловым.

Ранее URA.RU сообщало, что замгубернатора и министр финансов Галина Кулаченко планирует покинуть свой пост до конца. Позднее она официально объявила окружению о своей отставке.