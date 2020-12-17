17 декабря 2020

Свердловский министр перед отставкой получил награду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание в законодательном собрании. Екатеринбург, кулаченко галина
Галина Кулаченко получила награду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко получила знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью». Документ о награждении, подписанный губернатором Евгением Куйвашевым, опубликован на официальном сайте правовой информации региона. Ожидается, что в ближайшее время Кулаченко уйдет в отставку.

«За особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области наградить знаком отличия „За заслуги перед Свердловской областью“ наградить Галину Кулаченко», — говорится в указе. Представление на награждение было подписано первым заместителем губернатора Алексеем Орловым.

Ранее URA.RU сообщало, что замгубернатора и министр финансов Галина Кулаченко планирует покинуть свой пост до конца. Позднее она официально объявила окружению о своей отставке.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...