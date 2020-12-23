Раздел активов челябинских олигархов вышел на новый уровень

Александр Аристов передал свой бизнес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинские олигархи Аристов и Антипов делят бизнес

Раздел активов между челябинским бизнесменами Александром Аристовым и Юрием Антиповым вступил в финальную стадию. Из фирм, которые подконтрольны семье Аристова, выходит «Урало-Сибирская металлургическая компания» (УСМК). Сама УСМК теперь окончательно принадлежит семье Антиповых.

Собственником Центра пищевой индустрии «Ариант» стала «Группа компаний «Ариант» (ГК «Ариант»), которая принадлежит дочери Аристова Елене Кретовой и ее мужу Александру Кретову. В настоящее время оформляется вывод УСМК из агрофирмы «Ариант» и ООО «Кубань-вино», куда также войдет ГК «Ариант», — сообщили URA.RU в окружении Аристова. Ранее из состава УСМК вышли супруги Кретовы. Аристов передал им весь свой бизнес, Кретов также руководит ГК «Ариант».

Аристов и Антипов, начавшие совместный бизнес в 1990-х годах, создали одну из самых влиятельных в регионе бизнес-империй. Весной 2020 года стало известно, что они решили разделить бизнес. По итогам Аристову отошла группа предприятий пищевой индустрии, включая бренд «Ариант». Антипову достались металлургические активы, включая Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), а также бассейн «Ариант», теперь переименованный в «Электрометаллург».

Из фирм, подконтрольных Александру Аристову, выходит УСМК Сервис СБИС