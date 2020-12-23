Компании Тюмени вняли совету Путина раньше, чем губернатор Моор

35% работников тюменских компаний 31 декабря проведут в праздничных заботах, а не на работе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области 35% сотрудников не пойдут на работу 31 декабря — их руководители объявили этот день выходным. Об этом свидетельствуют данные исследования компания HeadHunter. Официально последний день года в регионе выходным не объявлен.

«В Тюменской области 35% сотрудников точно не будут работать 31 декабря. Показатель больше, чем в целом по стране. В среднем по России выходной получили 30% работников», — сообщает пресс-служба компании HeadHunter. Там добавили, что те, кому подарили выходной, чаще всего работают в сферах «Наука, образование» и «Маркетинг, реклама».

23% опрошенных тюменцев заявили, что пока не знают, что решит начальство по поводу выходного. О том, что точно будут трудиться в последний день года, сообщил 31% респондентов. В целом, 87% жителей Тюменской области согласны с тем, что 31 декабря нужно отдыхать, а не работать.

В Тюменской области решение об объявлении 31 декабря выходным днем может принять губернатор. При этом в отношении коммерческих компаний это можно только рекомендовать. Накануне президент России посоветовал главам регионов все же отпустить жителей с работы в последний день года.