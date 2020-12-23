Источник назвал кандидата на пост прокурора в тюменском районе

Бывший глава Заводоуковской межрайонной прокуратуры оставил должность две недели назад Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новым руководителем Заводоуковской межрайонной прокуратуры может стать Елена Сошина. Об этом URA.RU сообщил собственный источник в правоохранительных структурах. Предыдущий глава подразделения, Сергей Малышев, оставил эту должность два месяца назад.

«Сейчас Сошина является исполняющей обязанности прокурора Заводоуковской межрайонной прокуратуры. Чтобы стать полноценным руководителем подразделения, ее кандидатуру должны согласовать в генеральной прокуратуре РФ», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что бывший руководитель Заводоуковской межрайонной прокуратуры Сергей Малышев уволился из ведомства два месяца назад. Как сообщает источник, он ушел на пенсию. В пресс-службу региональной прокуратуры направлен запрос.

Ранее агентство писало о том, что прокурором Уватского района был назначен Артем Шмыков. До этого он работал прокурором отдела правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Тюменской области и занимал ряд должностей в соседнем ХМАО.