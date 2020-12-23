Пандемия коронавируса в ЯНАО пошла на спад

На Ямале подтверждено 30 893 случая коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за сутки коронавирусом заразились 177 человек, сообщил региональный оперативный штаб. Это минимальное значение с конца октября, когда в ЯНАО началась новая волна заболевания. Прирост инфицированных ямальцев плавно снижается последнюю неделю.

«Подтверждено 177 новых случаев заболевания COVID-19», — говорится в официальном заявлении оперштаба. Очередная крупная вспышка произошла в Ноябрьске, где заразились 24 жителя. В Пуровском районе известно о 23 новых случаях. В Новом Уренгое заболели 22 горожанина, в Салехарде — в два раза меньше, 11 человек. Всего в ЯНАО подтверждено 30 893 случая коронавируса, вылечились 23 236 пациентов. Ситуация с заражениями стабилизируется последний месяц, Ямал близок к выходу на плато.

Кроме того, за сутки скончались два человека с подтвержденным коронавирусом. Оба случая пришлись на Ноябрьск: это 67-летняя женщина и 69-летний мужчина. Днем ранее власти сообщали о трех летальных исходах. Всего в ЯНАО за время пандемии скончались 314 жителей округа.

Больше двух месяцев в ЯНАО продолжается мощная волна смертей. С середины октября в округе умерли 206 пациентов — больше, чем за все время с начала пандемии. На данный момент регион занимает шестое место в России по частоте смертей — 58,3 случая на 100 тысяч населения.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 2021 года. Окружные власти решили, что ограничения будут действовать как минимум до 15 января. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.