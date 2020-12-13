ЯНАО выходит на плато по коронавирусу

На Ямале подтверждено 29 035 случаев коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за сутки коронавирусом заразились 195 человек, сообщил региональный оперативный штаб. В течение последнего месяца средняя заболеваемость в ЯНАО держится на отметке в 193 пациента в сутки. Это может свидетельствовать о том, что регион выходит на плато по коронавирусу.

«14 декабря подтверждено 195 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период подтверждено 29 035 случаев», — говорится в сообщении оперштаба. За минувший месяц прирост заболевших ни разу не превысил отметку в 200 человек в сутки. Минимальное значение в 187 инфицированных было зафиксировано 11 декабря. Коэффициент распространения вируса (Rt) сейчас равен 1.

Максимальный прирост за сутки дал Пуровский район, где заболели 29 человек. В Надымском районе подтвердились 28 случаев. В Ноябрьске заразились 27 горожан, в Новом Уренгое — 25, в Салехарде — 11. Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян отнес ЯНАО к регионам со стабильной обстановкой по COVID-19.

Кроме того, скончались две пожилые женщины с коронавирусом. Это 87-летняя жительница Салехарда и 86-летняя пациентка из Ноябрьска. Всего с начала пандемии на Ямале умерли 288 инфицированных жителей.

В середине октября в ЯНАО началась мощная волна смертей. С того времени в округе умерли 180 пациентов. Таким образом, за два месяца на Ямале скончалось больше людей, чем за все время с начала пандемии. На данный момент регион занимает шестое место в России по частоте смертей — 52,5 случая на 100 тысяч населения.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 2021 года. Окружные власти решили, что ограничения будут действовать, как минимум, до 15 января. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.

Скрин: стопкоронавирус.рф