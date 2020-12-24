Некоторые пользователи сочли недостаточными новые ограничения для курильщиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пользователи соцсетей не хотят соблюдать новые запреты для курильщиков, которые вступят в силу в 2021 году. Часть пользователей просто не верит, что они реально будут работать.

«Никому нет дела до запретов! Поднимать стоимость сигарет в 10 раз», — советует свой метод борьбы с курением пользователь «ВКонтакте» Татьяна Шкаредная. А пользователь Роман Комаров прямо заявляет, соблюдать правила он не собирается.

Пользователи считают новый способ борьбы с курильщиками недостаточно эффективным ВКонтакте, Татьяна Шкаредная

Некоторые пользователи прямо заявляют, что не собираются подчиняться запретам ВКонтакте, Роман Комаров

Часть пользователей напоминает, что уменьшение числа курильщиков приведет к гибели большой отрасли в бизнесе Twitter, Злой с хорошей памятью

Прочитав новые запреты многие пользователи удивились, что кому-то неочевидно ВКонтакте, Антон Андреев

Некоторые считают, что запретов уже слишком много Twitter, nada

Были и те, кто не был против, но конструктивно раскритиковал запреты ВКонтакте, Ксения Привальцева

Нашлись и те, кто хотел бы полного запрета курения ВКонтакте, Светлана Моисеева

Многие пользователи все-таки рады, что для курильщиков введут новые запреты ВКонтакте, Ольга Шумилина

В январе 2021 года в силу вступят законы, запрещающие курение в некоторых местах вне специальных зон. Также в Госдуме обсуждалась возможность повышения акцизов на сигареты, напоминает агентство Nation news. Примечательно, что коронавирус у курильщиков протекает тяжелее, пишет RT.