В челябинском правительстве произошла неожиданная отставка

Правительство области покидает «главный по дорогам» — Александр Филиппов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов покидает свой пост. Об этом стало известно 24 декабря в ходе пресс-конференции губернатора Алексея Текслера.

«Филиппов уйдет, принято такое решение. Для работы по новой транспортной схеме у нас начнутся большие подвижки», — заявил Текслер.

С марта по сентябрь 2019 года Филиппов работал в статусе и. о. министра. После того, как Текслер назначил главой ведомства Алексея Нечаева, Филиппов вернулся на прежнюю должность заместителя, а затем был повышен до первого зама. В структуре ведомства он курировал вопросы строительства и содержания дорог.

Отставки его коллег — министра спорта Леонида Одера и главы минстроя Виктора Тупикина — давно обсуждались в Челябинске. Решение по Филиппову стало неожиданностью.