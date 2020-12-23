23 декабря 2020

В челябинском правительстве произошла неожиданная отставка

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, филиппов александр
Правительство области покидает «главный по дорогам» — Александр Филиппов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Челябинской области

Первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов покидает свой пост. Об этом стало известно 24 декабря в ходе пресс-конференции губернатора Алексея Текслера.

«Филиппов уйдет, принято такое решение. Для работы по новой транспортной схеме у нас начнутся большие подвижки», — заявил Текслер.

С марта по сентябрь 2019 года Филиппов работал в статусе и. о. министра. После того, как Текслер назначил главой ведомства Алексея Нечаева, Филиппов вернулся на прежнюю должность заместителя, а затем был повышен до первого зама. В структуре ведомства он курировал вопросы строительства и содержания дорог.

Отставки его коллег — министра спорта Леонида Одера и главы минстроя Виктора Тупикина — давно обсуждались в Челябинске. Решение по Филиппову стало неожиданностью.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...