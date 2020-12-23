Алексей Текслер (слева) нашел замену Виктору Тупикину (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Министр строительства Челябинской области Виктор Тупикин уходит в отставку. Об этом заявил на пресс-конференции 24 декабря губернатор региона Алексей Текслер.

«Тупикин уйдет со своего поста. Это плановая работа, мы перезагрузим ведомство», — заявил Текслер. Перед этим ему пришлось отвечать на вопрос обманутого дольщика из Копейска, который пожаловался на бездействие ведомства. «Странная ситуация. Главная наша задача — найти возможность помочь людям. Надо понять, почему минстрой выступает против предложения застройщиков. Я в этом разберусь», — сказал Текслер.

Тупикин появился в правительстве Челябинской области в апреле 2006 года, после победы на выборах мэра Челябинска Михаила Юревича. До этого он занимал пост вице-мэра областного центра. С тех пор Тупикин отвечал за строительную отрасль в регионе при нескольких губернаторах: Петре Сумине, Юревиче и Борисе Дубровском. Слухи об увольнении чиновника возникали при каждом резонансном провале по линии его ведомства. Но ни скандально затянувшееся строительство олимпийских и социальных объектов, ни информация об аффилированности его родственников с сомнительными фирмами до сих пор никак не сказывались на положении чиновника.