В команде челябинского губернатора готовится громкая отставка

Леониду Одеру уже подыскали новую должность Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправит в отставку министра спорта региона Леонида Одера. Экс-чиновнику уже нашли должность в новой структуре, действующей под эгидой министерства, сообщил источник URA.RU в правительстве региона.

«Одер станет исполнительным директором Фонда поддержки спорта Челябинской области. Учредителем этой некоммерческой организации выступает как раз минспорта. Через фонд будет проходить бюджетное финансирование спортклубов, работающих на профессиональной основе, включая молодежные — как областного, так и муниципального уровня», — рассказал собеседник «URA.RU».

Телефон Одера на момент подготовки новости был отключен. Пресс-секретарь минспорта области Виталий Визаулин сообщил URA.RU, что у него нет такой информации

По информации URA.RU, задачей Одера будет оперативное управление деятельностью фонда, руководителем которого станет 42-летний Пятрас Данилявичус. Он знаком с Текслером по работе в Норильске и сейчас занимает пост заместителя гендиректора ОТВ Олега Гербера. По словам Данилявичуса, он намерен совмещать обе должности.

Об отставке Одера в коридорах власти заговорили с начала года, когда министр получил выговор от губернатора за скандал с новогодним шоу «Снежная королева» в ледовой арене «Трактор». Затем последовали скандалы с затянувшейся стройкой центра по шорт-треку и новых корпусов конно-спортивного комплекса «Рифей» в Челябинске, а также биатлонного стадиона имени Ишмуратовой в Златоусте. Стоимость этих проектов оценивается в сотни миллионов рублей.