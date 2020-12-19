Преподаватель ВШЭ: почему в России не будет тринадцатой пенсии

Пенсионерам не нужна тринадцатая пенсия, поэтому ее и не будет в стране. Такого мнения придерживается кандидат экономических наук, специалист по макроэкономическому анализу и прогнозированию, преподаватель Высшей школы экономики Константин Юрченко.
«В таких программах экономического смысла нет никакого. Если пенсионерам делают разовые выплаты, они не тратят, и все уходит в сбережения. Из пенсионеров сделали людей выживающих. Это бесспорно, но с точки зрения экономики нужно тратить больше, и тринадцатая пенсия этому не способствует», — пояснил он URA.RU.
Одним из вариантов поддержки пенсионеров эксперт считает увеличение пенсии ежемесячно. «Если в стране есть адекватная экономическая система, то никакие вливания не нужны. Однако это не значит, что пенсионерам не надо помогать совсем. Обязательство государства перед пенсионерами — настроить экономическую систему с адекватными выплатами», — считает экономист.
О ненужности тринадцатой пенсии заявил экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. Он пояснил URA.RU, почему такая мера поддержки неэффективна для людей.
«Тринадцатая пенсия в России — мера абсолютно популистская и в наших условиях невозможная, и государство на это денег выделить не может. Деньги на такие одноразовые меры будут взяты у будущего, и потом бюджет станет более дефицитным», — рассказал он.
Экономист напомнил, что два года назад была разовая поддержка пенсионеров, и на полученные деньги они купили еду. «Российская экономика подтолкнулась, но чтобы увеличивать пенсии, нужно увеличивать зарплаты — а это уже совсем другая история», — подытожил Виталий Калугин.
В конце декабря государство пообещало индексацию пенсий для пенсионеров. При этом президент РФ Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии в России до конца 2023 года, напоминает
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