Источники заявили об отставках после смены мэра Екатеринбурга

Илья Марков и Екатерина Кейльман могут лишиться своих постов, анонсирует инсайдер Фото: Алексей Колчин © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков и директор Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского Екатерина Кейльман могут покинуть свои посты из-за смены власти в уральской столице. Как сообщает источник URA.RU, потенциальным преемником Кейльман является депутат гордумы из лагеря оппонентов экс-мэра Александра Высокинского Константин Киселев.

«Маркова, скорее всего, попросят написать заявление об уходе или с ним просто не продлят контракт в начале 2021 года», — поделился источник. Впрочем, другой инсайдер рассказывает, что Марков в частных беседах демонстрирует уверенность в своем будущем, ссылаясь на хорошие отношения с врио главы города Алексеем Орловым. Корреспонденту URA.RU Марков заявил, что информация о его возможном уходе из мэрии — слухи. Он возглавляет управление культуры с осени 2019 года. Его считают человеком экс-главы подразделения Татьяны Ярошевской.

По информации URA.RU, об увольнении Кейльман, которая руководит ЦПКиО с декабря 2019 года, Орлова будет просить спикер думы Игорь Володин. «А на место Кейльман Володин продвигает Киселева (который считается его политконсультантом — прим. ред.). К тому же он не раз изъявлял желание стать директором парка», — рассказал источник URA.RU. На момент публикации телефон Киселева был выключен. А Игорь Володин заявил, что не имеет таких планов. Сама Кейльман сказала корреспонденту, что ничего не известно о своей возможной отставке.

Смена власти в Екатеринбурге произошла 22 декабря, когда депутаты приняли отставку Александра Высокинского. Вместо него исполняющим обязанности градоначальника стал Алексей Орлов.