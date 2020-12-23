23 декабря 2020

В Свердловской области — новый рекорд по числу заболевших COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь и люди в защитных костюмах. Тюмень, защитный костюм, врачи, скорая помощь, медики, коронавирус, ковид
За сутки в регионе COVID заразилось столько людей, сколько не заражалось никогда Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировано 418 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом URA.RU сообщили в региональном штабе по борьбе с пандемией. Это рекордный показатель по числу заболевших в регионе за все время эпидемии.

«Состояние 616 госпитализированных оценивается как тяжелое, 355 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 228 — на аппаратах ИВЛ», — рассказали агентству в свердловском оперштабе.

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С состоянием средней тяжести в больницах свердловских городов лежит 1073 COVID-пациентов, в больницах Екатеринбурга — 2365 человек. «Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», — отметили в оперштабе.

Показатель заболеваемости в последние недели постоянно близок к пиковым значениям. Кроме этого, высоким остается и число умерших от коронавируса: за прошедшие сутки зафиксировано 17 смертей пациентов. Рекордный показатель по смертности был зафиксирован 13 и 15 декабря (18 умерших).

За сутки из больниц региона выписано 420 человек, число выздоровевших пациентов за весь период — 48 078. Всего же коронавирусом с начала эпидемии заболело 55 759 свердловчан. С диагнозом COVID-19 скончалось 1 393 жителей Свердловской области, за последние сутки — 17 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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