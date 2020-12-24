Адвокат объяснил, кому выгоден новый закон о клевете в интернете

Новый закон о клевете предусматривает лишение свободы на срок до двух лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Закон, предусматривающий уголовное преследование за клевету в интернете, развязывает руки конкретным чиновникам при наказании своих обидчиков. Таким мнением с URA.RU поделился адвокат, писатель, автор книги «Замурованные» Иван Миронов.

«Сейчас идет речь о расправе над теми, кто, по мнению следственных органов, опорочил честь и достоинство другого лица, или подорвал его репутацию. И, на мой взгляд, речь идет о том, чтобы исключить любую публичную критику власти и конкретных чиновников, поскольку суды достаточно однобоко рассматривают доказательства. И все, что положит следствие в основу обвинения, в 99,9% случаев войдет в текст приговора», — рассказал Миронов.

Адвокат подчеркнул, что ранее за клевету также предусматривалось наказание в виде многомиллионного штрафа и обязательных работ. «Для того, чтобы оградить от намеренного совершения подобного преступления этого было более чем достаточно», — добавил он.

Другой собеседник URA.RU директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков подчеркнул, что лишение свободы является избыточным наказанием за клевету. «С одной стороны понятно, на что направлена инициатива — они пытаются бороться с фейками. А проблема с фейками стоит очень остро. Проблема в том, что меры, принимаемые для решения проблем, они не соответствуют уровню проблем», — рассказал Зыков.

Представитель ассоциации привел в пример осужденных по закону «об экстремизме» пользователей соцсетей. По его словам, тяжесть наказания зачастую ломала жизнь таким людям, лишая их возможности построить дальнейшую карьеру. «Основная проблема и здесь, и в том законе, который принимается сейчас — при проводимой экспертизе существует проблема, что кто экспертизу заказывает, тот и получает положительный результат» — отметил Зыков.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за клевету в интернете. Согласно документу, за публичную клевету предлагается наказание в виде штрафа до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.