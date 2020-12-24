Путин рассказал о ночных беседах с Мишустиным

Президент провел финальную встречу с правительством в этом году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин ведет ночные разговоры с главой кабмина Михаилом Мишустиным. Об этом российский президент рассказал 24 декабря во время финальной встречи с правительством РФ.

Слова президента прозвучали в контексте похвалы правительству, которое в условиях пандемии COVID-19 работало напряженно, круглыми сутками. «Работали в условиях больших нагрузок. <…> Круглосуточно, днем и ночью, — заявил президент. — Во всяком случае мы с Михаилом Владимировичем иногда за полночь вели соответствующие обстановке разговоры». Cтенограмма совещания размещена на официальном портале президента.

В ответ Михаил Мишустин поздравил Владимира Путина с наступающими праздниками и поблагодарил за помощь в работе. «Спасибо, что вы всегда в этом смысле подставляете плечо всем членам правительства», — заявил он.

Ранее на итоговом совещании с правительством страны Владимир Путин подвел экономические итоги года. По его словам, в условиях пандемии коронавируса в экономике России не произошло критического спада.