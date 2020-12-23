Одновременное увольнение сразу трех высокопоставленных чиновников правительства Челябинской области, включая двух министров, вызвано необходимостью без проблем закрыть финансовый год для их ведомств. Теперь глава региона может перезапустить работу проблемных структур с чистого листа в 2021 году, сообщили источники URA.RU во властных кругах.
«Все очень просто. Надо было закрыть финансовый год, подписать все документы. Чтобы не вносить сумятицы, отставки Одера [министр спорта], Тупикина [министр строительства] и Филиппова [первый замминистра дорожного хозяйства] отложили до конца года», — пояснил URA.RU собеседник. По его словам, эти отставки планировали давно и удивление, скорее, вызывает тот факт, что они не состоялись гораздо раньше.
«Тупикину прочили отставку при каждом губернаторе, последняя претензия прозвучала сегодня буквально в прямом эфире. Карьеру Одера погубили скандалы с олимпийскими объектами — стадионом имени Ишмуратовой в Златоусте и центром по шорт-треку в Челябинске. Кстати, косвенно эти провалы и уголовные дела ударили и по Тупикину», — пояснил URA.RU инсайдер.
Проще всего, по его словам, обстоит дело с Филипповым. «Филиппов отвечал за контроль качества дорожных работ, к этой теме Текслер относится очень щепетильно и неоднократно делал ему замечания. Дорожный сезон завершен, все документы подписаны, связанные с Филипповым ожидания не подтвердились», — заметил собеседник агентства. Теперь глава региона решил просто «перезагрузить» работу ведомств с 2021 года.
В пресс-службе правительства области не стали комментировать «пакет отставок» перед Новым годом, который Текслер озвучил на пресс-конференции 24 декабря. До этого подобным образом — сообщив в Instagram — он уволил вице-губернатора Евгения Тефтелева, доставшегося ему по наследству от предшественника, Бориса Дубровского. Впоследствии Тефтелев был задержан ФСБ и осужден за коррупцию.
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