С приходом Алексея Текслера в правительстве региона поменялось два десятка министров и их замов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Одновременное увольнение сразу трех высокопоставленных чиновников правительства Челябинской области, включая двух министров, вызвано необходимостью без проблем закрыть финансовый год для их ведомств. Теперь глава региона может перезапустить работу проблемных структур с чистого листа в 2021 году, сообщили источники URA.RU во властных кругах.

«Все очень просто. Надо было закрыть финансовый год, подписать все документы. Чтобы не вносить сумятицы, отставки Одера [министр спорта], Тупикина [министр строительства] и Филиппова [первый замминистра дорожного хозяйства] отложили до конца года», — пояснил URA.RU собеседник. По его словам, эти отставки планировали давно и удивление, скорее, вызывает тот факт, что они не состоялись гораздо раньше.

«Тупикину прочили отставку при каждом губернаторе, последняя претензия прозвучала сегодня буквально в прямом эфире. Карьеру Одера погубили скандалы с олимпийскими объектами — стадионом имени Ишмуратовой в Златоусте и центром по шорт-треку в Челябинске. Кстати, косвенно эти провалы и уголовные дела ударили и по Тупикину», — пояснил URA.RU инсайдер.

Проще всего, по его словам, обстоит дело с Филипповым. «Филиппов отвечал за контроль качества дорожных работ, к этой теме Текслер относится очень щепетильно и неоднократно делал ему замечания. Дорожный сезон завершен, все документы подписаны, связанные с Филипповым ожидания не подтвердились», — заметил собеседник агентства. Теперь глава региона решил просто «перезагрузить» работу ведомств с 2021 года.

В пресс-службе правительства области не стали комментировать «пакет отставок» перед Новым годом, который Текслер озвучил на пресс-конференции 24 декабря. До этого подобным образом — сообщив в Instagram — он уволил вице-губернатора Евгения Тефтелева, доставшегося ему по наследству от предшественника, Бориса Дубровского. Впоследствии Тефтелев был задержан ФСБ и осужден за коррупцию.