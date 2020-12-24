Следующий год президент предложил провести под знаком науки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следующий год в России стоит сделать Годом науки и технологий. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин.

«Хотел бы предложить объявить наступающий 2021 год Годом науки и технологий», — цитирует Путина ТАСС. Инициативу глава государства выдвинул на заседании попечительского совета МГУ.

О решении президента посвятить 2021 год науке URA.RU сообщало еще в начале декабря. Инсайдеры агентства отмечали, что тема технического прогресса выбрана не случайно и будет определять ход выборов в Госдуму, которые состоятся в сентябре.