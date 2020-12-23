В Кургане подсчитали ущерб, нанесенный бывшим замгубернатора

Сергею Пугину продлили арест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего курганского замгубернатора Сергея Пугина

В Кургане суды взыскивают с департамента агропромышленного комплекса области миллионы рублей. Ущерб нанесен государству в период, когда департамент возглавлял бывший замгубернатора Сергей Пугин. Накануне в суде ему продлили арест. О новых подробностях уголовного дела URA.RU рассказал источник из числа бывших чиновников.

«При реализации федеральной программы „Устойчивое развитие сельских территорий“ выявлено нарушений на 25,5 млн рублей. Казначейством взыскано уже около 17 млн рублей», — пояснил инсайдер. Согласно картотеке дел областного Арбитражного суда, списание средств идет из бюджета области и лицевого счета департамента. Ряд нарушений, установленных судом, касается взаимодействия с бизнесом.

Одно из дел связано с предоставлением озер в аренду ООО «Биотех» (компания стала фигурантом уголовного дела о контрабанде). Договоры расторгнуты, а департамент вернул компании 4 млн рублей. «В 2017—2018 годах Пугин, вероятно, лоббировал интересы «Биотеха», — поделился источник.

Еще один курганский предприниматель, добывающий цисту артемии (речных рачков), подавал в суд на незаконное ограничение по ее добыче. Суд он выиграл. Общая сумма ущерба, нанесенного департаментом, составляет более 30 млн рублей, говорит источник.

В пресс-службу правительства и управление казначейства по Курганской области URA.RU направило запросы. На момент публикации ответы не поступили.

Следствие по делу Пугина сейчас завершено. Расследованием занималось СУ СК во взаимодействии с сотрудниками областного УФСБ. Пугину предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и четырех преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки).