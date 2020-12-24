Юристы ждут всплеска штрафов после новых запретов для курильщиков

С 2021 года курение будет запрещено в медучреждениях, точках торговли, базах и складах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новые запреты для курильщиков в России приведут к всплеску штрафов. Такой прогноз в беседе с URA.RU сделала юрист регионального отделения «Опоры России» по Кабардино-Балкарской республики Изабелла Атласкирова.

С 1 января 2021 года курение окажется под запретом в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях, пишет RNS . Исключением станут специально отведенные зоны. В социальных сетях люди предположили, что новый закон не будет действовать. Но собеседница URA.RU считает, что многие россияне получат штрафы из-за незнания закона.

«В первое время [запрет] приведет к росту штрафов. Потому что люди [могут быть] реально не в курсе [запретов]. Им не до вопросов законодательства относительно курения. Но после первого-второго штрафа люди, как минимум, перестанут курить на открытых территориях», — сказала Атласкирова. Однако заядлых курильщиков, по ее словам, не остановят и штрафы.

Юрист «КБВ-право» Константин Кароткиян в разговоре с URA.RU подчеркнул, что в принципе запрет курения в определенных местах является нарушением прав человека. «Я против всех этих запретов. Почему я не могу курить в своем помещении? Это ограничения прав и свобод. Но раз уж вы запрещаете курить в помещении, должны быть оборудованные места. В сети торговых центров „МЕГА“ есть „стекляшка“ с кондиционером, площадью в три квадратных метра, в которых сидеть невозможно. Чтобы что-то запрещать, нужна какая-то альтернатива», — заключил Кароткиян.