Мэр в Пермском крае выписал себе новогоднюю премию в 15 окладов

Глава района получит поощрение перед праздниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Большесосновского района Пермского края Владимир Тресков получит перед Новым годом премию в размере 15 окладов. Об этом URA.RU рассказал спикер представительного органа Дмитрий Логинов. Предложение премировать мэра внесла на рассмотрение депутатов районная администрация.

«Премию [главе района] в размере 15 окладов утвердили на прошедшем внеочередном собрании. Большинством голосов земсобрание поддержало предложение [районной администрации]. Воздержались два депутата, остальные проголосовали „за“», — сказал Логинов. Размер оклада главы района он озвучить отказался, пояснив, что «это конфиденциальная информация».

Дополнительные затраты в связи с поощрением мэра местный бюджет не понес, отметил спикер земсобрания. Он пояснил, что, по сути, глава сэкономил на себе. В течение года Тресков ни разу не поощрялся, не выходил на больничный, а средства на это изначально были заложены в фонде оплаты труда.

В бюджете района на предстоящие три года (2021-23 годы) расходы на содержание главы муниципалитета составляют 4,4 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало о глава Чайковского, который решил перед Новым годом повысить себе и подчиненным зарплаты.