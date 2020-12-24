Создатель «Спутник V»: 15% привитых испытывают побочные эффекты

Разработчики «Спутник V» заверили, что вакцина не представляет опасности для тех, кто ее поставил Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Побочные эффекты после вакцины от коронавируса «Спутник V» испытывают 15% привитых. Об этом сообщил директор разработавшего препарат Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург

«На основании трех фаз испытаний зафиксировано следующее: у 85% вакцинированных нет никаких побочных эффектов. <…> Вакцина „Спутник V“ не представляет никакой опасности для тех, кто ей привился», — приводит ТАСС слова Гинцбурга.

Также глава Центра имени Гамалеи заявил, что российская вакцина будет защищать от мутации COVID-19 из Великобритании. Российские ученые уже получили образцы британского штамма инфекции и приступили к их изучению.

В гражданский оборот поступило уже около 700 тысяч доз вакцины «Спутник V», передает «Национальная служба новостей». Массовое производство препарата начнется в июле 2021 года. В Российском фонде прямых инвестиций раскрыли, что буква «V» в названии российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» означает победу над вирусом, пишет RT.