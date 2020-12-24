Россия получила образцы мутировавшего COVID из Великобритании

Российские ученые изучают новый штамм коронавируса (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, и приступили к их изучению. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ученые, получив образцы, интенсивно работают над их изучением. Обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями ВОЗ», — цитирует Захарову ТАСС. По словам представителя МИД, новый штамм уже обнаружен в Нидерландах, Италии, Дании, Австралии и ЮАР, однако вирусологи пока не говорят о его особой опасности.

Новый штамм COVID-19 был обнаружен в Соединенном Королевстве 14 декабря, напоминает «Национальная служба новостей». Ученые сообщили, что он распространяется на 70% быстрее, чем другие формы вируса. Россия, как и многие другие страны, временно прекратила авиасообщение с Великобританией.