Россия получила образцы мутировавшего COVID из Великобритании

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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, биологическая опасность, противогаз, covid-19, covid19, проверка на вирусы, коронавирус
Российские ученые изучают новый штамм коронавируса (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, и приступили к их изучению. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ученые, получив образцы, интенсивно работают над их изучением. Обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями ВОЗ», — цитирует Захарову ТАСС. По словам представителя МИД, новый штамм уже обнаружен в Нидерландах, Италии, Дании, Австралии и ЮАР, однако вирусологи пока не говорят о его особой опасности.

Новый штамм COVID-19 был обнаружен в Соединенном Королевстве 14 декабря, напоминает «Национальная служба новостей». Ученые сообщили, что он распространяется на 70% быстрее, чем другие формы вируса. Россия, как и многие другие страны, временно прекратила авиасообщение с Великобританией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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