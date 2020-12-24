24 декабря 2020
23 декабря 2020

У чиновников Сургута паника из-за потенциального кандидата в мэры

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с главой Сургутского района Андреем Трубецким. Сургут, трубецкой андрей
Чиновники городской мэрии опасаются крутого нрава главы Сургутского района Андрея Трубецкого Фото: Алексей Андронов © URA.RU
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Среди чиновников администрации Сургута паника из-за возможного прихода на пост мэра — главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Начали активно циркулировать слухи, что Трубецкой рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на пост главы города. Сотрудники мэрии очень боятся такого варианта развития событий. Все наслышаны о крайне жестком и авторитарном стиле работы Трубецкого. Чиновники боятся, что он проведет массовые чистки и перетащит с собой свою команду из мэрии Сургутского района», — рассказал инсайдер.

Другой собеседник URA.RU, близкий к политическому истеблишменту региона, подтвердил, что кандидатура Трубецкого входит в шорт-лист претендентов на пост мэра Сургута. В управлении массовых коммуникаций администрации города заявили, что не комментируют слухи. Сам Трубецкой не подтвердил, но и не опроверг URA.RU информацию о своем выдвижении на пост главы Сургута. «На текущий момент никаких действий по данному вопросу я не совершаю. Иногда обстоятельства складываются таким образом, что приходится действовать сообразно им», — заявил чиновник.

Ранее URA.RU сообщало, что в числе потенциальных фаворитов предвыборной гонки на пост мэра Сургута назывался депутат Думы ХМАО Андрей Филатов и и. о. главы города Анна Томазова. Однако никто из них пока так и не сдал документы в конкурсную комиссию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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