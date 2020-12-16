Среди элит ХМАО появился новый фаворит на пост главы Сургута

Кандидатура Андрея Филатова активно примеряется на пост главы Сургута Фото: Евгений Листюк © URA.RU

новость из сюжета Отставка главы Сургута

Среди истеблишмента ХМАО появилась новая кандидатура, которую прочат в главы Сургута — депутат окружной Думы Андрей Филатов. Об этом URA.RU сообщил источник из югорской политтусовки.

«У Филатова большой опыт работы, как в исполнительных, так и в законодательных органах власти. Он входит в команду губернатора [Югры Натальи Комаровой] и его приглашают в Сургут для повышения электоральной активности, когда речь идет о федеральных выборах или как было летом во время голосования по обновлению Конституции», — прокомментировал инсайдер.

Другой собеседник агентства предположил, что проводимый сейчас окружными властями опрос среди сургутских политэлит о возможном появлении мэра-варяга как раз и возник из-за кандидатуры Филатова. «В Ханты-Мансийске хотят оценить как воспринимается в крупнейшем муниципалитете ХМАО иногородний управленец. Говорят, что другие называвшиеся кандидатуры не пойдут на выборы. Вице-спикер сургутской думы Артем Кириленко продолжит депутатскую карьеру, бывший заместитель губернатора Севастополя и вице-мэр Сургута Владимир Базаров не вернется в Югру, а у главы Сургутского района Андрея Трубецкого нет планов на экспансию на город», — заключается источник. Сам Филатов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте возник ажиотаж среди кандидатов, желающих принять участие в выборах главы города. При этом ни один из фаворитов не объявил о желании баллотироваться на этот пост.