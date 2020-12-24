Минэнерго раскрыло, что может снизить стоимость газификации в РФ

Названо условие для снижения стоимости программы газификации в РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Газификация в РФ может стать дешевле благодаря внедрению новых стандартов и их эффективности. Об этом заявил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. Пока что для газификации страны в ближайшие пять лет требуется 850 млрд рублей.

«Мы рассчитываем, что за счет повышения эффективности стройки и внедрения новых стандартов упрощения эту цифру можно будет уменьшить для того, чтобы расширить периметры газификации либо ускорить, и, естественно, чтобы это стоило дешевле», — цитирует Сорокина РИА «Новости».

Среди новых стандартов он назвал введение единого регионального оператора газификации — им станет доминирующая газораспределительная организация (ГРО) региона. Оператор будет полностью отвечать за все процессы обеспечения газификации, кроме установки газового оборудования в домах — за нее будет отвечать потребитель. Также, по словам Сорокина, программа предполагает введение системы «единого окна». Она позволит снизить число шагов, которые должен сделать потребитель, — вместо семи-восьми шагов понадобится лишь «заход» в МФЦ. При этом сроки сократятся с 240 до 135 дней.

Ранее «Единая Россия» предложила правительству механизмы бесплатной газификации. По мнению секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, «Газпром» должен проводить все работы по обеспечению граждан газом за свой счет. С потребителей предлагается брать деньги только за газовые котлы или плиты. Компенсировать затраты компании предлагается с помощью предоставления мер господдержки.