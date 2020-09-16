По мнению Алексея Миллера, назначение «Газпрома» в качестве единого оператора ускорит газификацию страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава «Газпрома» Алексей Миллер предложил президенту РФ Владимиру Путину утвердить энергетическую компанию в качестве единого оператора программ газоснабжения и газификации страны. Это предложение стало продолжением инициативы «Единой России», разработавшей механизмы, которые помогут ускорить темпы газификации страны.

»«Газпром» мог бы строить полностью газопроводы-отводы, строить межпоселковые газопроводы, строить дополнительно — сейчас строят субъекты — внутрипоселковые газопроводы и строить так называемые «газопроводы последней мили», — рассказал Миллер в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, назначение «Газпрома» в качестве единого оператора ускорит темпы газификации страны.

Алексей Миллер также подчеркнул, что назначение компании в качестве единого оператора позволит перераспределить бюджетные средства среди регионов и планировать их, отталкиваясь от конечного потребителя. Помимо этого, «Газпром» сможет разгрузить газопроводы-отводы, которые в настоящее время работают на пределе возможностей.

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о назначении «Газпрома» единым оператором программ газоснабжения и газификации страны. Таким образом, компания выступит в качестве ключевого исполнителя поручения главы государства по газификации всей страны к 2030 году.

Ранее «Единая Россия» предложила правительству механизмы бесплатной газификации. По мнению секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, «Газпром» должен проводить все работы по обеспечению граждан газом за свой счет. С потребителей предлагается брать деньги только за газовые котлы или плиты. Компенсировать затраты компании предлагается с помощью предоставления мер господдержки.