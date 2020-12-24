Бойцы Исмаилов и Минеев спровоцировали массовую драку в Москве

Конфликт между бойцами ММА Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым спровоцировал массовую драку на турнире в Москве. Участников разнимали сотрудники ОМОНа.
«Минеев после одного из боев шоу под эгидой AMC Fight Nights вышел в клетку и в очередной раз вызвал на бой Исмаилова, который появился следом. Словесная перепалка между спортсменами перешла в драку», — сообщает РИА «Новости».
В результате в клетку выбежали болельщики, которых разнимали правоохранители. После случившегося Исмаилов доставлен в отделение полиции для разбирательства. Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что Исмаилов и Минеев не понесут наказания за устроенную ими массовую драку. По словам Гаджиева, несмотря на то что дерущихся пришлось разнимать полиции, у инцидента не будет правовых последствий, передает «Рен ТВ».
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