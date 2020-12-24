24 декабря 2020

В России резко вырастут цены на аренду жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2021 году подорожает аренда жилья Фото: Анна Майорова © URA.RU

В РФ в 2021 году стоимость арендного жилья может вырасти на 15%. Об этом заявили участники рынка недвижимости.

«В 2021 году ставки будут расти, обгоняя инфляцию, — прирост может составить 15% в Москве и порядка 8—10% в крупных региональных центрах», — цитируют «Известия» гендиректора риелторской компании We know Александра Галицына.

В списке городов, где стоимость жилья вырастет больше всего, управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский назвал Санкт-Петербург и Екатеринбург. При этом специалисты отмечают, что ситуация на рынке аренды будет зависеть от пандемии и возможных ограничительных мер. Если не произойдут кардинальные изменения, во втором полугодии 2021 года перегретые цены на аренду могут замедлить рост.

Ранее руководитель пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских назвал URA.RU оптимальное время для покупки вторичной недвижимости. Это первые месяцы нового года, так как в это время собственники жилья, зачастую, снижают цены.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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