В Екатеринбурге неизвестный застрелил человека и скрылся

В Екатеринбурге произошла стрельба Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Неизвестный застрелил человека в маршрутке и скрылся с место преступления. ЧП произошло вечером 24 декабря возле станции метро «Уралмаш».

«Огнестрел в маршрутке с летальным исходом, кто стрелял — сбежал. К нам полицейские приходили, опрашивали весь подъезд. Они до сих пор по газону ходят, что-то ищут. Уже около машины собрались», — цитирует Е1 очевидца произошедшего.

Пресс-службы регионального полицейского главка полковник Валерий Горелых заявил, что сотрудники работают на месте по сообщению о тяжком преступлении. От более подробных комментариев он воздержался «в интересах следствия». Сбежавшего стрелка разыскивают полиция и следователи.

Это не первая стрельба в столице Урала. В ноябре екатеринбуржец Дмитрий Захаров расстрелял гостей и покончил с собой. В результате ЧП скончались четыре человека, две девушки выжили: одна 17-летняя девушка получила ранения, ее прооперировали, удалив почку и часть желудка. Ее 16-летняя подруга долго лежала под трупом мужчины, сумев тем самым спастись: она не получила никаких повреждений. Позже она рассказала, как началась бойня.