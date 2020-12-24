Названы четыре важных изменения в жизни россиян с января

Россиянам со следующего года придется платить налоги с процентов по своим вкладам от миллиона рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С января следующего года страховая пенсия для неработающих граждан увеличится yа 6,3%. Средний размер выплаты по стране составит 17 432 рубля.

Также на 3,7% будет проиндексирован маткапитал. Его размер составит 483 тысячи 882 рубля. Эта сумма предусмотрена для семей, которые получили право на материнский капитал до 1 января 2020 года, а также для семей, в которых после 1 января 2020 года родится первенец. На второго ребенка материнский капитал составит 639 тысяч 432 рубля.

Россиянам со следующего года придется платить налоги с процентов по своим вкладам от миллиона рублей. НДФЛ будет браться с суммы дохода, которая превысит миллион рублей, умноженный на ключевую ставку ЦБ. Сейчас она составляет 4,25%, это значит, что доход по вкладам до 42 тысяч 500 рублей не будет облагаться НДФЛ. Если он окажется выше этой суммы, то нужно будет заплатить 13%.

Изменяется в том числе порядок определения прожиточного минимума для всех слоёв населения. МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться, исходя не из потребительской корзины, как это делается сейчас, а из медианного дохода (величины, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины ниже). Кроме того, в России с 1 января тарифы на пользование газом вырастут на 3%. Это произойдет в рамках ежегодной индексации стоимости ЖКУ, пишет NEWS.RU.

Ранее сообщалось с 1 января количество документов, требуемых для получения компенсации уменьшится (органы соцзащиты будут собирать большую их часть самостоятельно). Собственникам жилья не нужно будет подавать справку об отсутствии задолженности, так как право на субсидии получают и должники, если будет заключено соглашение о рассрочке погашения долга.