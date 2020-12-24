24 декабря 2020

Юрист: как вернуть в магазин ненужные новогодние подарки

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние подарки можно вернуть в течение 14 дней Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Полученные на Новый год ненужные подарки можно вернуть в магазин или обменять на другую вещь. При этом вам не понадобится товарный чек.

«Правила законодательства одинаково распространяются на все, что можно назвать обобщающими словами „покупка“ или „товар“», — цитирует РИА «Новости» арбитражного управляющего Дины Зайцевой. По ее словам, данные правила применимы как к самостоятельно купленному товару, так и к подаренному другим человеком.

Юрист подчеркнула, что вернуть в магазин можно не все. Так, согласно законодательству, магазин не примет украшения, лекарства или парфюмерную продукцию. Что касается одежды, возврат, или обмен возможен в случае, если получателю подарка не подошел размер, фасон или цвет. Товар при этом не должен быть в употреблении и куплен не позже 14 дней с момента обращения в магазин.

При онлайн-покупке также возможно оформление возврата. В этом случае с момента покупки не должно пройти больше недели. У самого товара должны сохраниться как потребительские качества, так и сама упаковка и ярлыки.

Возврату, по словам Зайцевой, не подлежат продукты питания, ювелирные украшения, автомобили, животные, лекарства, предметы гигиены. Кроме того, не получится вернуть печатную продукцию и ювелирные украшения.

Ранее российские медики рассказали о вероятности заражения коронавирусом через новогодние подарки. По их словам, которые приводит «Национальная служба новостей», инфекция сохраняется на пластиковых и металлических поверхностях в течение суток, поэтому при приобретении каких-либо товаров следует соблюдать индивидуальные меры защиты.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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